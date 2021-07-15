Российская певица Алла Пугачева покрасовалась в кофте с глубоким декольте, очаровав своего звездного мужа

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной пары появилось видео, которое снимал шоумен Максим Галкин. Он снимал примадонну, которая сидела на стуле в кофте с очень глубоким вырезом. Артистка позировала с прической и ярким макияжем.

«Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что это я самая красивая картина», - обратилась Пугачева к мужу, заметив, что он снимает ее на камеру.

«Согласен», - отметил довольный Галкин.

В комментариях к домашнему видео поклонники пары оставили массу приятных слов.

«Восхитительная Алла Борисовна», «Вот завороженно смотрю на Аллу. В ней есть и очарование и мудрость, и ирония...это завораживает) И да, от таких женщин не уходят!», «Вроде уже не молода, а все равно хороша на зависть», «Счастливая женщина всегда молодо выглядит!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева изумила эмоциональным выступлением, кадры: "У меня аж мурашки".

А еще Politeka писала, что Аллу Пугачеву заставили понервничать из-за новой прически: "У меня не парик!".

Также Politeka сообщала, что Пугачева без макияжа и укладок поразила внешностью: "С 1966 совсем не изменилась".