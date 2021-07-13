Знаменита російська співачка Алла Пугачова вразила шанувальників своїм виглядом у 17 років
Архівний знімок 72-річної артистки був опублікований на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, віддані фанати знайшли на просторах інтернету фото співачки, зроблене в далекому 1966 році. Тоді Аллі Борисівні було всього 17 років. На знімку можна побачити, як знаменитість виглядала в підлітковому віці.
Пугачова позує перед камерою в простій Білій кофті і темному джемпері. Волосся артистки ледь досягають плечей, при цьому завиваючись в природні хвилі. На фото Пугачова позує без грама макіяжу, демонструючи свою природну красу.
"Алла Пугачова. 1966 рік — 17 років", - йдеться у підписі до знімка.
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Шанувальники не змогли пройти повз раритетного фото. Багато з них відзначили, як молодша дочка Пугачової, Ліза, схожа на маму в молодості.
"Гарненька. Люблю старі фото. Вони особливі", "Ліза копія мами", "Христина виявляється на маму схожа", "Ліза схожа тут на маму", "ніяка взагалі!! а зараз вогонь", "яка ніжна дівчинка", "красуня з 1966-ого зовсім не змінилася", "приємно дивитися на натуральне обличчя", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна здивувала зовнішністю в стильному образі на прогулянці.
Як повідомляла Politeka, Галкін вирішив "погосподарювати" і змусив жінок заздрити Пугачовій.
Також Politeka писала, що Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової.