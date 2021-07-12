Мамина модница Лиза Галкина в трендовом образе умилила пользователей сети
Как сообщает Politeka.net, несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте, Алла Пугачева и Максим Галкин демонстрируют идиллию в отношениях. В последнее время они не часто появляются на светских мероприятиях, но иногда показывают фото своих детей Гарри и Лизы.
Потому неудивительно, что на одной из фан-страничек дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Instagram появилось фото с ее участием.
У маленькой дочурки Примадонны российского шоу-бизнеса обширный гардероб, которому могут позавидовать и девочки-подростки, который она показывает на новых снимках. В этот раз девочка предстала в коротеньких шортиках, футболке с принтом и трендовой джинсовой куртке в стиле оверсайз.
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Ее светлые локоны собраны на затылке и заплетены в милую косичку. Девочка позирует в саду на фоне цветущей клумбы. Ее рука поднята к виску, словно она отдает честь командиру.
Пользователи сети не прошли мимо атмосферного кадра и сделали комплименты Лизе Галкиной, отметив, что девочка значительно подросла и повзрослела.
"Солнечная ты наша любимица", "Солнечная девочка, красавицей растет", "Мой любимый ангелочек", "Цветы люпина и Лизочка! Класс", "Вы просто красавицы с мамой будь такой же талантливой как твоя мама и радуй нас", - комментировали фото пользователи сети.
Напомним, муж Пугачевой Галкин с сыном показал прелести жизни в деревне, красноречивые кадры.
Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина насмешила необычным танцем во дворе родительского замка.
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