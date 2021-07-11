Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как хозяйничает в своем замке

Как сообщает Politeka.net, известный российским комик и телеведущий, а также муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин решил похозяйничать в своем замке и показал все это на видео. Ролик артист опубликовал в микроблоге в Instagram.

На видео видно, что Максим в домашнем наряде – шортах и футболке с кепкой на голове – полез на высокое дерево обрезать ветки. Выглядит все это очень забавно, особенно учитывая, что комик комментирует свои действия. Похоже, он попросил кого-то из детей снимать его хозяйствование.

В подписи к публикации Галкин похвастался: "Трудовой день удался, ветки сухие обрезал. Не могу сидеть без дела, у вас так бывает? Вроде можно отдохнуть, но тянет похозяйничать!". В комментариях к видео некоторые нахваливают Максима, а другие отпускают шуточки.

Поклонники тут же принялись комментировать видео юмориста: "Представляю, как Алле Борисовне с ним весело! Ну такой молодец!", "Не перестаёшь удивлять", "Какой же вы классный! Мечта любой женщины - талантливый, умный, трудолюбивый, с юмором, да ещё и хозяйственный!", "Молодец Максим".

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