Дочь известного пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, Лиза, покорила своим артистизмом

Лиза Галкина вместе со своим братом, Гарри, появилась на свет 18 сентября 2013 года, передает Politeka.net. Максим Галкин принял решение снимать и показывать своих детей, чтобы пропал интерес у назойливых папарацци.

Артист регулярно выкладывает новые фото и видео с детьми. В этот раз Галкин опубликовал кадры того, как Лиза учит танцевать во дворе родительского замка в деревне Грязь. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Маленькая красотка нашла выход, если никто не хочет танцевать в паре, или нет партнера. Лиза взяла кофту и станцевала вместе с ней. При этом на фоне можно было услышать голоса Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

"Лайфхак от Лизы для одиноких танцев 💃🏼😊", - подписал видео шоумен.

За 20 минут публикация собрала почти 200 тысяч лайков и много комментариев:

👍👍👍", "Ну,какая же Лизок -сладючая )))❤️😍", "Какой замечательный чудо-ребёнок сколько идей сколько фантазии смотрю с восторгом и умилением. 🙌❤️😍🤗", "Ну всеееее птичка улетела ))))", "Какая она красивая будущая актриса", "Кто ж с тобой не захочет танцевать,красотка", "Максим ну как же это круто наслаждать правильным воспитанием детей, чувствуя природу … это так ТРОГАЕТ и МОТИВИРУЕТ".

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