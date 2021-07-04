Дочь российского шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, Лиза восхитила публику

Лиза Галкина вместе со своим братом, Гарри, появилась на свет 18 сентября 2013 года. Несмотря на то, что малышам всего семь лет, у них уже есть собственные фанаты. Похоже, дети скоро смогут посоревноваться в популярности со звездными родителями.

На одном из фан-аккаунтов, посвященных Лизе Галкиной появилось забавное видео, которое не оставило равнодушными пользователей Сети, передает Politeka.net.

Лиза запечатлена в белом платье и белой шляпе с вуалью. В руке она держит солнцезащитные очки в белой оправе.

«Это что-то невероятное и неотразимое, чудо чудесное», «Господи, да какое же это Чудо! Алла, спасибо вам с Максом за это Великолепие», «Чудная какая она у вас. Дай бог им здоровья», «Как же ей все идет! Модница», «Ой Лиза, какая ты прелесть, слов нет. Хочется обнять тебя», «Красотка еще та», «Сладкая девочка очень», «Шляпка с вуалькой..., очень красиво!! Маленькая Леди!», - пишут в комментариях.

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