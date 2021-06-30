У певицы Аллы Пугачевой большая семья и о некоторых родных мало, кто знает

Алла Пугачева родилась в семье фронтовиков, передает Politeka.net. У артистки был младший родной брат, Евгений, который умер в 2011 году.

После смерти брата артистка стала больше беспокоиться о судьбе его сына Владислава. Последний страдал от наркотической зависимости, но прошло время и сейчас он состоит в браке с возлюбленной, Гузель. Пара воспитывает общую дочь, которую назвали в честь двоюродной бабушки - Алла.

На днях малышке исполнилось 10 месяцев. Счастливая мама показала, какой растет девочка. В частности, Гузель опубликовала видео, в котором Владислав рассказывает об имени дочери, а также, что открыл салон красоты. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Папа впервые рассказал, почему назвал меня Аллой🌟", - подписала видео жена Владислава.

Также Гузель опубликовала кадры крестин дочери.

Публикации собрала сотни лайков и много комментариев:

"Молодцы ребята", "Какие молодцы!!! А где ваш салон находится?", "От души поздравляю❤️❤️❤️", "Поздравляю!🙏🙏🙏🎊🎊🎊🎉🎉🎉", "Дорогие родственники, счастья Вам, любви, уважения и терпения, будьте богом хранимы❤️👏🙌", "Глаза, как у Аллы Борисовны".

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