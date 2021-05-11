Дочь известного пародиста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой, Лиза, покорила поведением дома

Лиза Галкина вместе со своим братом, Гарри, появилась на свет 18 сентября 2013 года, передает Politeka.net. Несмотря на то, что малышам всего семь лет, у них уже есть собственные фанаты.

В соцсетях то и дело появляются группы, посвященные детям звезд. Пользователи сети делают репосты разных фото и видео детей, которые часто размещает их отец. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В этот раз Лиза позировала в белой блузе и клетчатых брюках. У девочки была высокая прическа. Она удивила поведением - танцевала, и вильнув бедром, закрыла двери.

В это время за кадром послышался смех Аллы Пугачевой.

"Лизочка 🥰", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Хорошенькая такая и без пафоса совсем, это единственные детки у звезд, что воспитываются правильно, их всегда приятно смотреть..лапка😍", "Красотуля!!!🌺🌺🌺", "Самая милая хорошенькая девочка", "Прелестница!!🔥👍👏🏻👏🏻👏🏻", "Юмористка! 💋Кокетка! 💐 Грация! 😍👌", "Ох, воображулечка маленькая", "какая бесподобная атмосфера в семье. Любуюсь всегда. Лизочка миленькая", "Прелестница" , "Молодец Лиза❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Лиза! Ты просто супермолодец 👍умница ❤️❤️❤️обожаю тебя и твоих родителей", "Такая милашка😍😍", "Прелесть девочка!❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

Как сообщала Politeka, Пугачева щегольнула стройными ножками на каблуках рядом со стильно одетой Лизой: "дочь берет пример с мамы".

Также Politeka писала, Расфуфыренная Пугачева рядом с дочкой напугала видом на случайном фото: "Со старушкой...".