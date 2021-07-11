Дочь российского шоумена Максима Галкина и легендарной певицы Аллы Пугачевой, Лиза, огорошила своим видом не по возрасту
Фото, которое появилось на фан-странице в Инстаграм, вызвало очень бурную реакцию, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Не снимке бросается в глаза яркий макияж Лизы, словно у взрослой светской львицы. Похоже, что над снимком хорошенько поработали в фоторедакторе.
Однако пользователи Сети не стали разбираться, и раскритиковали такой внешний вид ребенка.
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«Ребёнку это не к чему, она и так хорошенькая без макияжа», «Зачем ребенку макияж? Она и так красавица», «Ну зачем симпатичного от природы ребенка гримировать?! Глупо и непедагогично!», «Нет… макияж ни к чему деточке…она и так красавица!!», «Зачем? Всему своё время! Когда вы стараетесь бежать впереди паровоза, то нарушаете цикличность своевременных важных жизненных событий, и этим нарушаете гармонию и внутренний мир человека, а особенно детей», «Зачем ребёнка накрасили?» - пишут в комментариях.
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