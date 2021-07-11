Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте умилила домашними кадрами

Как известно, Орбакайте – многодетная мать. У певицы трое детей: Никита Пресняков 1991 года рождения (от первого брака), Дени Байсаров 1998 года (родился во время отношений певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым) и Клавдия Земцова (от второго брака певицы).

На новом видео в Инстаграм Орбакайте показала, как ее супруг бизнесмен Михаил Земцом танцует с дочкой Клавдией под зажигательную музыку. Девочка при этом еще и подпевает, сообщает Politeka.net.

На кадры бурно отреагировали фолловеры певицы. Также в комментариях отметили, что девочка – копия отца.

«Осторожно не наступите Майклу на ногу», «Какая нежная Клавдия», «Милое красивое видео», «Красиво танцуют с папой с дочей», «Дитя конечно не в бабушку, и не в маму», «Красивая семья! Тепла и счастья в ваш дом!», «Папина доча», «Копия папы) милашка очаровашка) нежная прелестная девочка», «Чудесная девочка наверное, будет как мама пет», «Какая стрекозка красивая», - комментируют видео, опубликованное Кристиной Орбакайте.

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