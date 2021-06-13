Российская артистка Кристина Орбакайте поразила поклонников видом на новом фото

Как сообщает Politeka.net, за свою многолетнюю карьеру Алла Духова по праву считается одним из самых известных хореографов России. Она сотрудничала со многими российскими знаменитостями, в числе которых и Кристина Орбакайте.

Женщины за время сотрудничества успели подружиться и много времени проводят вместе. Новым снимком, в компании своей давней подруги, Кристина Орбакайте поделилась в Instagram.

Кристина Орбакайте примерила образ уютный и стильный - то, что надо для теплых дней. Его составили черного оттенка футболка и узкие штаны с высокой посадкой. А главной изюминкой лука стала клетчатая рубашка-оверсайз. Эта вещь уже много лет является главным мастхэвом многих модниц и давно поселилась в гардеробах.

Орбакайте дополнила аутфит солнцезащитными очками. А волосы подкрутила, уложив их объемными структурированными локонами. Получилось ярко и необычно!

Ее подруга позировала в черном наряде, который составили туника и джинсы прямого кроя.

Пользователей сети удивило, что певица примеряла ботинки в летний сезон. Другие же оставили комплименты, похвалив ее за выбор одежды: "Кристи каждый день разная, И всегда прекрасная", "Вроде лето...а ботинки", "Когда приятно смотреть, то это приятно", "Здорово, Хорошо смотритесь", "Такие боты!!! Не жарко?", "Хорошие друзья это залог успеха по жизни".

Напомним, Пугачева на празднике Орбакайте приласкала разбитого инсультом Моисеева.

Как сообщала Politeka, Орбакайте зажгла с красавчиком-сыном на вечеринке, их просто не узнать.

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