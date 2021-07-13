Знаменитая российская певица Алла Пугачева впечатлила поклонников своим видом в 17 лет

Архивный снимок 72-летней артистки был опубликован на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, преданные фанаты нашли на просторах интернета фото певицы, сделанное в далеком 1966 году. Тогда Алле Борисовне было всего 17 лет. На снимке можно увидеть, как знаменитость выглядела в подростковом возрасте.

Пугачева позирует перед камерой в простой белой кофте и темном джемпере. Волосы артистки едва достигают плеч, при этом завиваясь в естественные волны. На фото Пугачева позирует без грамма макияжа, демонстрируя свою естественную красоту.

«Алла Пугачёва. 1966 год, — 17 лет», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники не смогли пройти мимо раритетного фото. Многие из них отметили, как младшая дочь Пугачевой, Лиза, похожа на маму в молодости.

«Хорошенькая. Люблю старые фото. Они особенные», «Лиза копия мамы», «Кристина оказывается на маму похожа», «Лиза похожа здесь на маму», «Никакая вообще!! а сейчас огонь», «Какая нежная девочка», «Красавица с 1966-ого совсем не изменилась», «Приятно смотреть на натуральное лицо», - пишут люди.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке.

Как сообщала Politeka, Галкин решил "похозяйничать" и заставил женщин завидовать Пугачевой.

Также Politeka писала, что Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой.