Примадонна російської естради Алла Пугачова рознервувалася через вигляд свого волосся
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок, присвячених родині Алли Пугачової, опублікували цікаве відео, на якому видно, що артистку довели чи не до істерики. Схоже, зірка давала інтерв'ю, і у неї запитали про наявність перуки, у неї на голові.
У ролику Пугачова сидить за столом в домашній обстановці в компанії двох людей, які тільки мигцем потрапили в кадр. У якийсь момент вона починає люто доводити, що у неї своє волосся, а не перуку.
"У мене не перука! У мене не перука! У мене тільки такі ось дві штучки, які приколюються. У мене це все своє, чорт візьми", - розлючено кричить Пугачова в камеру, смикаючи себе за волосся.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Акула атакувала відпочиваючого чоловіка, медики не встигли допомогти: кадри з місця НП
Розкішну резиденцію Олени Кравець зняли з висоти пташиного польоту: "Парковка для яхти, басейн з морською водою і..."
Оля Полякова жахнула новою зачіскою, ставши схожою на Остапчука і Горбунова: "Шкода..."
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Треба сказати, що це відео викликало бурхливу реакцію серед шанувальників Примадонни, його почали активно коментувати: "Просто красуня", "Кому доводите? Ви ж розумна жінка. Нехай думають, що хочуть", "Так, а штучки ж не свої", "В Овнів зазвичай хороше волосся, густі", "Красуня", "Не перука, Аллочка! У Вас гарне волосся!", "У неї завжди шикарні і багаті волосся!", "Так це і так видно було, що на голові накладки, а не перуку", "Натерпілася від людей, змусили", "Алла Борисівна, не звертайте ні на кого увагу".
Нагадавши, Максим Галкін віддраїв стелі у своєму замку і застав зненацька "домашню" Пугачову: "Ти мене знімаєш?".
Як повідомляла Politeka, З'ясувалися обставини смерті ексчоловіка Алли Пугачової: "Він мені дзвонив позавчора...".
Також Politeka писала, Пішов з життя колишній чоловік Пугачової, який боровся з хворобою: подробиці трагедії.