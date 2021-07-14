Примадонна російської естради Алла Пугачова рознервувалася через вигляд свого волосся

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок, присвячених родині Алли Пугачової, опублікували цікаве відео, на якому видно, що артистку довели чи не до істерики. Схоже, зірка давала інтерв'ю, і у неї запитали про наявність перуки, у неї на голові.

У ролику Пугачова сидить за столом в домашній обстановці в компанії двох людей, які тільки мигцем потрапили в кадр. У якийсь момент вона починає люто доводити, що у неї своє волосся, а не перуку.

"У мене не перука! У мене не перука! У мене тільки такі ось дві штучки, які приколюються. У мене це все своє, чорт візьми", - розлючено кричить Пугачова в камеру, смикаючи себе за волосся.

Треба сказати, що це відео викликало бурхливу реакцію серед шанувальників Примадонни, його почали активно коментувати: "Просто красуня", "Кому доводите? Ви ж розумна жінка. Нехай думають, що хочуть", "Так, а штучки ж не свої", "В Овнів зазвичай хороше волосся, густі", "Красуня", "Не перука, Аллочка! У Вас гарне волосся!", "У неї завжди шикарні і багаті волосся!", "Так це і так видно було, що на голові накладки, а не перуку", "Натерпілася від людей, змусили", "Алла Борисівна, не звертайте ні на кого увагу".

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