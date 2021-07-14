Примадонна российской эстрады Алла Пугачева разнервничалась из-за вида своих волос

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц, посвященных семье Аллы Пугачевой, опубликовали интересное видео, на котором видно, что артистку довели едва ли не до истерики. Похоже, звезда давала интервью, и у нее спросили о наличии парика, у нее на голове.

В ролике Пугачева сидит за столом в домашней обстановке в компании двух людей, которые только мельком попали в кадр. В какой-то момент она начинает яростно доказывать, что у нее свои волосы, а не парик.

"У меня не парик! У меня не парик! У меня только такие вот две штучки, которые прикалываются. У меня это все свое, черт возьми", - разъяренно кричит Пугачева в камеру, дергая себя за волосы.

Надо сказать, что это видео вызвало бурную реакцию среди поклонников примадонны, его принялись активно комментировать: "Просто красотка", "Кому доказываете? Вы же умная женщина. Пусть думают, что хотят", "Так, а штучки же не свои", "У Овнов обычно хорошие волосы, густые", "Красотка", "Не парик, Аллочка! У Вас красивые волосы!", "У неё всегда шикарные и богатые волосы!", "Так это и так видно было, что на голове накладки, а не парик", "Натерпелась от людей, вынудили", "Алла Борисовна, не обращайте ни на кого внимание".

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