Известный российский юморист Максим Галкин, муж легендарной певицы Аллы Пугачевой, показал, как занимался уборкой

Как пишет Politeka.net, Максим и Алла официально оформили отношения в 2011 году. Хоть у пары большой разрыв в возрасте, но семья даже завела детей - двойняшки Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. В этот раз Галкин решил показать, как моет потолок.

"Это так называемый плафон — вид архитектурного сооружения снизу, когда художник рисует обманку на потолке. Плафон состоит из четырех холстов, он старый, ему 150 лет", - рассказал о потолке Галкин.

Для того, чтобы помыть эти части, Максиму пришлось использовать вату и мыльную воду, а также обычную. Пока сын Гарри снимал, Галкин протирал огромные холсты.

После этого Максим показал супругу Аллу, которая сидела в домашней одежде в удобном кресле.

"Ты меня снимаешь?", - спросила Алла.

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