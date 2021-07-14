Известный российский юморист Максим Галкин, муж легендарной певицы Аллы Пугачевой, показал, как занимался уборкой
Как пишет Politeka.net, Максим и Алла официально оформили отношения в 2011 году. Хоть у пары большой разрыв в возрасте, но семья даже завела детей - двойняшки Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. В этот раз Галкин решил показать, как моет потолок.
"Это так называемый плафон — вид архитектурного сооружения снизу, когда художник рисует обманку на потолке. Плафон состоит из четырех холстов, он старый, ему 150 лет", - рассказал о потолке Галкин.
Для того, чтобы помыть эти части, Максиму пришлось использовать вату и мыльную воду, а также обычную. Пока сын Гарри снимал, Галкин протирал огромные холсты.
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После этого Максим показал супругу Аллу, которая сидела в домашней одежде в удобном кресле.
"Ты меня снимаешь?", - спросила Алла.
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