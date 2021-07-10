Відома співачка Алла Пугачова вразила емоційним виступом

Як пише Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною радянською та російською співачкою. 72 - річна артистка в 2011 році вийшла заміж за Максима Галкіна і пара зараз виховує двох семирічний дітей-Єлизавету і Гаррі.

І ось на сторінці Лізи в Instagram з'явився архівний виступ легендарної співачки. Пугачова емоційно виконала пісню"Поживи в моїй шкурі".

Фанати подивилися ролик більше 14 тисяч разів і написали коментарі:

"Яка сила в голосі", "у мене аж мурашки", " неперевершена! Велика! Дай бог їй здоров'я!", "Реально! Істина! Не суди да не судимий будеш! Всіх вам благ Алла Борисівна!", "Ніхто не може так співати!!! Браво", " Молодець!Знову всім відповідь дала! Причому, дуже чітко!", "Приголомшливо!!! Дуже мудро, пронизливо і щиро!!! Велика жінка і співачка!!!!", "Сила не тільки в голосі, але і в думках!!! Талантище. Ось це енергія!!!".

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