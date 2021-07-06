Известная московская модель Алена Краснова, невестка Аллы Пугачевой, блеснула фигурой в мокром платье
Жена сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никиты, впечатлила выходом из бассейна, пишет Politeka.net.
Модель обладает невероятными внешними данными, чего только стоит стройная фигура, которой невозможно налюбоваться. Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, в котором соблазнительно вышла из бассейна в мокром мини-платье в облипку. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Ткань подчеркнула все изгибы модели, и ее рельефный пресс. А глубокое декольте прибавило образу еще большей пикантности.
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За два часа пост собрал более 1000 просмотров и много комментариев.
"И все натуральное👏", "🔥🔥🔥🔥 Алена, Сочи тебе идет 😍😍😍", "Красоточка", "Прекрасная", "
Как в том меме: ЭТО ПРОСТО ОХРЕНЕННО!!!🔥🔥🔥🔥🔥😘❤️", "Афродита❤️🔥🙌", "это офигеть как красиво!", "Красотка!👍❤️💋", "Из милой девчушки превращение в роскошную женщину 🔥", "Замуж еще раз хочет", - написали пользователи сети.
Отметим, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Пара познакомилась в компании друзей. Отношения у будущих супругов завязались, когда Красновой было всего 17 лет.
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