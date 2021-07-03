Известная московская модель Алена Краснова, невестка Аллы Пугачевой, показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Алена Краснова является популярной московской моделью. Красотка вышла замуж за Никиту Преснякова (внука Аллы Пугачевой) в 2017 году. Девушка недавно получила диплом, а сейчас активно ведет социальные сети, где подогревает интерес к своей персоне.

На новом фото Алена показалась в одной рубашке. Девушка спустила ее, показав роскошные плечи, на которых не было бретелек от белья. Краснова на двух фото показала немного разные ракурсы, поразив чувственностью.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Ничего себе", "Красотка", "Шикарная", "Красивейшая", "Красотка красивая", "Невероятная девушка. Никите очень повезло с женой".

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