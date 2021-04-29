Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вышел в свет со своей молодой женой, московской моделью Аленой Красновой
Как передает Politeka.net, парочка очень гармонично смотрится вместе и частенько радует публику совместным появлением на мероприятиях. В этот раз молодые супруги пришли на костюмированную вечеринку. Они были одеты в невероятные золотые костюмы.
На Алене было вечернее платье золотого цвета. Оригинальный вырез привлекал взгляды к стройным ногам красотки. Никита выбрал черно-золотой костюм. Его лицо было загримировано.
«Вот такая вечеринка», - подписал фото Пресняков.
В комментариях молодой паре оставили массу приятных слов. Поклонники подчеркнули, что парочка была самой яркой на вечеринке. Не обошлось без вопросов о детях.
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«Вы были там самые красивые», «Когда планируете детишек?», «Какие им дети, они еще сами дети», «Вы как созданы друг для друга», «Шикарные», «Образы супер», «Прикольно», «Обворожительная пара», «Феерично, классный и интересный образ», «Какие красивые ножки у девочки!», - пишут пользователи сети.
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