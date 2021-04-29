Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вышел в свет со своей молодой женой, московской моделью Аленой Красновой

Как передает Politeka.net, парочка очень гармонично смотрится вместе и частенько радует публику совместным появлением на мероприятиях. В этот раз молодые супруги пришли на костюмированную вечеринку. Они были одеты в невероятные золотые костюмы.

На Алене было вечернее платье золотого цвета. Оригинальный вырез привлекал взгляды к стройным ногам красотки. Никита выбрал черно-золотой костюм. Его лицо было загримировано.

«Вот такая вечеринка», - подписал фото Пресняков.

В комментариях молодой паре оставили массу приятных слов. Поклонники подчеркнули, что парочка была самой яркой на вечеринке. Не обошлось без вопросов о детях.

«Вы были там самые красивые», «Когда планируете детишек?», «Какие им дети, они еще сами дети», «Вы как созданы друг для друга», «Шикарные», «Образы супер», «Прикольно», «Обворожительная пара», «Феерично, классный и интересный образ», «Какие красивые ножки у девочки!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена Преснякова похвасталась стройной фигурой в миниатюрном черном платье.

Напомним, что молоденькая невестка Пугачевой в эффектном мини, показала, чем пленила Преснякова: «Просто вау».

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой слила кадры из их с Галкиным замка, живут как короли: "Надо было слушать Аллу Борисовну...".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой, сбежавшая без Преснякова в США, впечатлила размером декольте без белья: "Такая шоколадка".