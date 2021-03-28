Московська модель і блогер Альона Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила ефектним міні
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, похвалившись достоїнствами фігури. Як відомо, 24-річна блондинка вийшла заміж за члена зоряного сімейства в 2017 році. Парочка дуже гармонійно виглядає і, судячи з усього, щаслива разом.
В одному зі своїх постів Альона розповідала, що з віком любить проводити час за містом в колі близьких. Парочка часто буває на дачі Алли Пугачової, за якою на даний момент доглядає Микита Пресняков.
"Затишні вечори біля багаття, пісні під гітару, прогулянки на свіжому повітрі, йога — все це моя медитація", - ділилася Альона з шанувальниками.
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На свіжому фото модель показала, чим полонила зоряного спадкоємця. Красуня позувала в стильному тренчі і довгих чобітках. Пікантності образу надали теплі гетри, які визирали з чобітків. Крім цього, незрозуміло, що було надіто на Альоні. Її стрункі ніжки радували погляд, а ефектне міні привертало увагу.
У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
"Ти така шикарна", «Супер», «я б слідував за тобою», «яка красуня», «ніжки просто вау», "Мила дівчина", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що невістка Алли Пугачової в міні-спідниці прикувала погляди до шикарних ніжок:"Стиль".
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