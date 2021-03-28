Московська модель і блогер Альона Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, вразила ефектним міні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, похвалившись достоїнствами фігури. Як відомо, 24-річна блондинка вийшла заміж за члена зоряного сімейства в 2017 році. Парочка дуже гармонійно виглядає і, судячи з усього, щаслива разом.

В одному зі своїх постів Альона розповідала, що з віком любить проводити час за містом в колі близьких. Парочка часто буває на дачі Алли Пугачової, за якою на даний момент доглядає Микита Пресняков.

Алена Краснова, Никита Пресняков, невестка Пугачевой

"Затишні вечори біля багаття, пісні під гітару, прогулянки на свіжому повітрі, йога — все це моя медитація", - ділилася Альона з шанувальниками.

Популярні новини зараз

Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"

Кароль і Потап поскандалили прямо на сцені, зірок розтягувала "поліція": "Ти мені не даєш..."

Закриваються ринки і зупиняється транспорт: які райони Харківщини посилюють карантин

Подорожі позначилися на житті Комарова з "Світ навиворіт", ведучий просить про допомогу: "О Боже, це реально..."

Шалена підопічна Потапа Мішель Андраде виконала мрію, показавши бюст: "Бог ти мій!"
Показати ще

На свіжому фото модель показала, чим полонила зоряного спадкоємця. Красуня позувала в стильному тренчі і довгих чобітках. Пікантності образу надали теплі гетри, які визирали з чобітків. Крім цього, незрозуміло, що було надіто на Альоні. Її стрункі ніжки радували погляд, а ефектне міні привертало увагу.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Ти така шикарна", «Супер», «я б слідував за тобою», «яка красуня», «ніжки просто вау», "Мила дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що невістка Алли Пугачової в міні-спідниці прикувала погляди до шикарних ніжок:"Стиль".

Як повідомляла Politeka, молоденька невістка Пугачової в мікроскопічному бікіні блиснула ідеальною фігурою:"Океанський бриз".

Також Politeka писала, що молоденька невістка Пугачової в літній сукні показала, якою ніжною може бути: "ідеал".