Модель Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, показала свіжий образ

Як пише Politeka.net, Олена стала дуже популярною після того, як вийшла заміж за Микиту Преснякова, онука Алли Пугачової. Дівчина підробляє моделлю, хоча батьки у красуні досить багаті. Дівчина активно веде соціальні мережі, де часто розбурхує сміливими образами. Відомо, що зараз невістка Пугачової поїхала без чоловіка в США, де і зробила фото.

Цього разу красуня позувала у в'язаній кофті з великим декольте, адже відразу стало помітно, що модель без ліфчика. Образ Олена доповнила стильним мейкапом, показавшись по груди на кадрі.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Розкішна"," яке гарне фото"," яка красива Олена"," Така шоколадка"," шикарна", " Альона, правда, що ви кинули Микиту і поїхали на ПМЖ з молодим коханим в Майамі?".

Ми писали, що Московська модель і блогер Олена Краснова вразила зухвалим чином.

На свіжому фото красуня постала в коротенькій чорній сукні, яка підкреслила її достоїнства. Дівчина продемонструвала свій ідеальний профіль, але всі погляди були прикуті до зони декольте.

"Повернення до чорного", - підписала фото дівчина.

Нагадаємо, молоденька невістка Пугачової в ефектному міні, показала, чим полонила Преснякова

А ще Politeka писала, що молоденька невістка Пугачової в мікроскопічному бікіні блиснула ідеальною фігурою

Також Politeka повідомляла, що молоденька невістка Пугачової в літній сукні показала, який нежінкою може бути



