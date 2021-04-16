Московська модель і блогер Альона Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, показала, в яких хоромах живе Алла Борисівна і Максим Галкін
Відзначимо, про починаючої моделі 24-річної Краснової стало відомо публіці тільки після того, як вона вийшла за спадкоємця зоряного сімейства. Олена вирішила відвідати разом з близькими свято Алли Пугачової, який вони влаштували тільки для своїх.
Зараз Максим і Алла Борисівна живуть в розкішному замку в селі Грязь, будівництво якого тривало цілих сім років. Ходили чутки, що розкішний особняк обійшовся Галкіну в 10 мільйонів доларів. Площа замку становить 3000 кв. м, в ньому шість поверхів, 20 житлових кімнат, вантажний ліфт, паркінг, оранжерея, розкішний сад і басейн. На святі сімейство залишилося в особистому банкетному залі.
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Під час привітань, виконання пісень і урочистих звернень до Пугачової з подарунками, багато записали Сторіси для Instagram. Не була винятком і Олена, яка показала розкішним будинок Пугачової і милі кадри, коли офіціанти виносили торт зі спеціальними фото Алли Борисівної.
"Аллуся, вау", - прокоментували з натовпу родичі.
"Треба було слухати Аллу Борисівну", - підмітила сама Пугачова, зачитуючи напис на подарунках-червоних майках з оригінальним дизайном.
Двійнята також приготували зірковій мамі купу подарунків і поздоровлень. На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося відео, яке зняв Максим Галкін.
"День народження Алли!",- підписали фото автори аккаунта.
Нагадаємо, що здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "досі не заживає...".
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