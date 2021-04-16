Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, показала, в каких хоромах живет Алла Борисовна и Максим Галкин
Отметим, о начинающей модели 24-летней Красновой стало известно публике только после того, как она вышла за наследника звездного семейства. Алена решила посетить вместе с близкими праздник Аллы Пугачовой, который они устроили только для своих.
Сейчас Максим и Алла Борисовна живут в роскошном замке в деревне Грязь, строительство которого продолжалось целых семь лет. Ходили слухи, что роскошный особняк обошелся Галкину в 10 миллионов долларов. Площадь замка составляет 3000 кв. м, в нём шесть этажей, 20 жилых комнат, грузовой лифт, паркинг, оранжерея, роскошный сад и бассейн. На празднике семейство осталось в личном банкетном зале.
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Во время поздравлений, исполнения песен и торжественных обращений к Пугачовой с подарками, многие записали Сторисы для Инстаграм. Не была исключением и Алена, показавшая роскошным дом Пугачовой и милые кадры, когда официанты выносили торт со специальными фото Аллы Борисовной.
"Аллуся, вау", - прокомментировали из толпы родственники.
"Надо было слушать Аллу Борисовну", - подметила сама Пугачова, зачитывая надпись на подарках - красных майках с оригинальным дизайном.
Двойняшки также приготовили звездной маме кучу подарков и поздравлений. На одной из фан-страничек в Инстаграм появилось видео, которое снял Максим Галкин.
«День рождения Аллы!», - подписали фото авторы аккаунта.
Напомним, что здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает...".
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