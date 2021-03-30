Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, впечатлила дерзким образом

Как передает Politeka.net, о 24-летней Красновой стало известно широкой публике после того, как она вышла за наследника звездного семейства. Девушка подрабатывает моделью. Также известно, что она из числа золотой молодежи, а ее родители при деньгах.

Замуж за Преснякова Алена вышла в 2017 году. Несмотря на столь юный возраст для заключения брака, пара до сих пор вместе. Преснякова регулярно балует своих поклонников яркими снимками, демонстрируя свою прелестную фигурку.

На свежем фото красотка предстала в коротеньком черном платье, которое подчеркнуло ее достоинства. Девушка продемонстрировала свой идеальный профиль, но все взгляды были прикованы к зоне декольте.

«Возвращение к черному», - подписала фото девушка.

В комментариях молодой красавице оставили массу приятных слов.

«Дар речи вышел из чата», «Очень красиво», «Красотка!», «Кукла», «Идеал», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Краснова опубликовала сдержанное фото, на котором позировала в светлом летнем платье в цветы. Платье было максимально закрытым – длинные рукава и длинная юбка. Единственным намеком на пикантность были расстегнутые пуговицы на воротнике.

Напомним, что невестка Аллы Пугачевой в мини-юбке приковала взгляды к шикарным ножкам: "Стиль".

А еще Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой в эффектном мини, показала, чем пленила Преснякова: «Просто вау».

Также Politeka сообщала, что невестка Пугачевой в микроскопическом бикини сверкнула идеальной фигурой: "Океанский бриз".