Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась обновкой

Алена стала очень популярной после того, как вышла замуж за Никиту Преснякова, внука Аллы Пугачевой. Девушка подрабатывает моделью, хотя родители у красотки довольно богатые. Девушка активно ведет социальные сети.

Как пишет Politeka.net, в этот раз девушка показала, как они с Никитой обживают подаренный Пугачевой особняк. Дом на Истре молодожены получили от легендарной бабушки сразу после свадьбы. То есть, Никита и Алена пользуются им уже четыре года.

В прошлом году из-за введенного режима самоизоляции супруги практически не покидали особняк Аллы Пугачевой на Истре.

Теперь же, Никита и Алена, похоже, готовятся к летнему сезону. Супруги отправились в гипермаркет и купили там дачный бассейн. Обновку Краснова показала в сторис своего инстаграм.

«Счастливый! Наконец-то взяли джакузи на дачу чилить», – подписала Алена снимок, на котором запечатлен Никита Пресняков с покупкой.

Никита Пресняков родился в 1991 гоу в браке Кристины Орбакайте с Владимиром Пресняковым.

В 2017 году Никита Пресняков женился на Алене Красновой.

Напомним, что молоденькая невестка Пугачевой в эффектном мини, показала, чем пленила Преснякова: «Просто вау».

Как сообщала Politeka, невестка Пугачевой слила кадры из их с Галкиным замка, живут как короли: "Надо было слушать Аллу Борисовну...".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой, сбежавшая без Преснякова в США, впечатлила размером декольте без белья: "Такая шоколадка".