Известная певица Алла Пугачева впечатлила эмоциональным выступлением

Как пишет Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной советской и российской певицей. 72-летняя артистка в 2011 году вышла замуж за Максима Галкина и пара сейчас воспитывает двоих семилетний детей - Елизавету и Гарри.

И вот на страничке Лизы в Инстаграм появилось архивное выступление легендарной певицы. Пугачева эмоционально исполнила песню "Поживи в моей шкуре".

Фанаты посмотрели ролик более 14 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая сила в голосе", "У меня аж мурашки", "Непревзойденная! Великая! Дай бог ей здоровья!", "Реально! Истина! Не суди да не судим будешь! Всех вам благ Алла Борисовна!", "Никто не может так петь!!! Браво", "Молодец!Опять всем ответ дала! Причем, очень четко!", "Потрясающе!!! Очень мудро, пронзительно и искренне!!! Великая женщина и певица!!!!", "Сила не только в голосе, но и в мыслях!!! Талантище. Вот это энергия!!!".

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