Второй муж Аллы Пугачевой 76-летний Александр Стефанович скончался 13 июля из-за коронавируса

Кончина знаменитого режиссера была неожиданной и стала шоком для многих. Как пишет «Стархит», Стефанович помимо культурного наследия оставил после себя несколько объектов недвижимости.

В частности, на него был зарегистрирован дом в деревне Власьево Волоколамского района. Изначально жилье покупалось для матери режиссера Ядвиги Стефанович. После ее смерти перешло самому постановщику.

Кроме того, у режиссера есть квартира площадью в 101,3 квадратных метра недалеко от Патриарших прудов в Спиридоньевском переулке. Кадастровая стоимость этих апартаментов порядка 35 миллионов рублей, но по факту она может стоит в разы дороже, поскольку расположена в самом центре Москвы.

А вот крупных накоплений, по информации журналистов, у Александра Борисовича не было. В последние годы постановщик мало работал, что сказывалось на уровне его доходов.

А вот вопрос о том, кому все это достанется, остается открытым. Дело в том, что у Стефановича не было жены и детей.

Напомним, Александр Стефанович и Алла Пугачева состояли в браке в 1976–1980 годах. Считается, что режиссер в то время заметно повлиял на стили и позиционирование певицы в СМИ.

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