Известная российская артистка Кристина Орбакайте похвасталась обновками, выложив милое фото в сети

Как сообщает Politeka.net, дочь примадонны Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте, которая недавно отметила 50-летний юбилей, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно артистка выложила в сеть милое селфи из автомобиля, на котором похвасталась обновками.

Как видно, на новом снимке Кристина сняла себя за рулем авто. Она появилась перед камерой в легком бежевом топе с интересным украшением на шее. Ее волосы распущены в аккуратной укладке, а на лице новые солнцезащитные очки и милая улыбка. Моложавому виду 50-летней звезды могут позавидовать многие женщины.

В подписи к фото Орбакайте написала: "Новые очки и укладка (не вечерняя). Как мне всё нравится". Пользователи тут же начали комментировать снимок певицы, засыпая ее комплиментами: "Красивая, милая Кристина", "Какие глаза счастливые", "Живая легенда нашей жизни", "Вся в маму", "Какая Вы красивая, счастливая и естественная! Браво!", "Самая стильная!", "Какая же настоящая, красивая", "Очень стильно".

Напомним, Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму».

Как сообщала Politeka, 50-летняя Орбакайте поразила "старческим" нарядом: "Как на траур".

Также Politeka писала, что Орбакайте "подловили" в объятиях мужа Пугачевой Галкина: "Максим сделал всех счастливыми".