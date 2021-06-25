Российская певица и актриса Кристина Орбакайте растаяла в объятиях Максима Галкина

Как сообщает Politeka.net, 50-летняя Орбакайте стала одной из звездных гостей на юбилее 45-летнего Максима Галкина, который является мужем ее матери, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. На фото с праздника Кристина позировала в объятиях комика. Она нежно улыбалась и выглядела счастливой. Фотографам удалось подловить очень удачный кадр.

«Пролетела неделя со Дня Рождения @maxgalkinru. Но заряд позитива эмоций по-прежнему в моей душе! Спасибо, дорогой, за прекрасный праздник», - отметила Кристина.

В комментариях звездам оставили массу приятных слов.

«Красавцы мои, Любимые! Какая атмосферная фотография! Шикарные», «Очень надеемся, что вы сегодня выступите на Жаре в коротком платье», «Кристина, какая же ты замечательная. Обожаю», «Максим сделал всех счастливыми. Алла молодец, сделала правильный выбор», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 50-летняя Кристина Орбакайте в стильном комбинезоне расцвела перед камерами: "Модница".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте озадачила сеть, примеряв одежду не по сезону: "Вроде лето, не жарко?".

Также Politeka писала, что Кристину Орбакайте не узнали на детском фото, как выглядела будущая звезда: "Похожа на папу".