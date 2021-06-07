Російська артистка Крістіна Орбакайте вразила шанувальників свіжим виглядом в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте нещодавно відзначила свій ювілей – їй виповнилося 50 років. Однак, попри вік зірка виглядає просто приголомшливо. Нещодавно на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала яскраві фото, на яких з'явилася в стильно образі.

На нових знімках Христина відображена під час свого виступу на концерті "Непосиди – 30 років", а також за лаштунками заходу. Для виходу в світ зірка вибрала стильний білий комбінезон, який доповнила масивним бежевим поясом. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру артистки. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий вечірній макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Орбакайте написала: "Зустрічаємося сьогодні на @1tv о 15:45. Великий святковий Концерт @neposedy_official 30 років!". Шанувальники не залишилися байдужі і почали активно коментувати новий образ Крістіна, засинаючи її компліментами в коментарях. "Ти вчора була прекрасна", "Яка ви красива", "Красуня", "Модниця!", "Красуня", "Як завжди, прекрасно", "Сама аристократичність, Браво", "Як же вам до лиця цей костюм", "Слів немає, ви завжди така стильна, мудра, просто красуня шикарна", "Сама елегантна!",- пишуть фанати.

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