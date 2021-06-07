Российская артистка Кристина Орбакайте поразила поклонников свежим видом в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, известная российская певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте недавно отметила свой юбилей – ей исполнилось 50 лет. Однако, несмотря на возраст звезда выглядит просто потрясающе. Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала яркие фото, на которых появилась в стильно образе.

На новых снимках Кристина запечатлена во время своего выступления на концерте "Непоседы – 30 лет", а также за кулисами мероприятия. Для выхода в свет звезда выбрала стильный белый комбинезон, который дополнила массивным бежевым поясом. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру артистки. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий вечерний макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к фотографиям Орбакайте написала: "Встречаемся сегодня на @1tv в 15:45. Большой Праздничный Концерт @neposedy_official 30 лет!". Поклонники не остались равнодушны и принялись активно комментировать новый образ Кристины, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Ты вчера была прекрасна", "Какая Вы красивая", "Красавица", "Модница!", "Красотка", "Как всегда, прекрасно", "Сама аристократичность, браво", "Как же вам к лицу этот костюм", "Слов нет, Вы всегда такая стильная, мудрая, просто красавица шикарная", "Самая элегантная!", - пишут фанаты.

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