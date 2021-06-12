Російська артистка Крістіна Орбакайте вразила шанувальників видом на дитячому фото

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка і актриса, дочка Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте нещодавно відзначила свій ювілей – їй виповнилося 50 років. Однак, попри вік зірка виглядає просто приголомшливо. А нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артистці, опублікували миле архівне фото, на якому майбутню зірку можна побачити в дитинстві.

На старій фотографії зовсім юна Крістіна відображена, сидячи на сходинках біля сцени на вулиці, схоже, знімок був зроблений влітку. Перед камерою майбутня зірка з'явилася в легкому строкатому сарафані, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі кумедний вираз, в руці вона тримає стаканчик морозива.

У підписі до фотографії написали: "Дитинство". А шанувальники тут же почали активно обговорювати милий архівний знімок зірки: "У нас у всіх було таке!", "Сукні, морозиво, вигорілий від сонця колір обличчя, зачіски і т. д. у всіх було. І навіть запах сонця на нас, здається, був однаковий", "Крістіночка маленька", "Миле фото", "Сарафанчик... прямо чую його м'якість", "Яка ти красуня, це ж просто принадність", "Клава ваша схожа на тата".

Нагадаємо, Пугачова на святі Орбакайте приголубила розбитого інсультом Моїсеєва: «Ось, як приємно».

Як повідомляла Politeka, Орбакайте запалила з красунчиком-сином на вечірці, їх просто не впізнати: "Не скажеш, що мама і син...".

Також Politeka писала, Пресняков видав правду про спорідненість з дітьми Пугачової і Галкіна: "Від них це поки приховують...".