Російська артистка Христина Орбакайте вразила шанувальників виглядом на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, за свою багаторічну кар'єру Алла Духова по праву вважається одним з найвідоміших хореографів Росії. Вона співпрацювала з багатьма російськими знаменитостями, в числі яких і Христина Орбакайте.
Жінки за час співпраці встигли подружитися і багато часу проводять разом. Новим знімком, в компанії своєї давньої подруги, Христина Орбакайте поділилася в Instagram.
Христина Орбакайте приміряла образ затишний і стильний - те, що треба для теплих днів. Його склали чорного відтінку футболка і вузькі штани з високою посадкою. А головною родзинкою лука стала картата сорочка-оверсайз. Ця річ вже багато років є головним мастхевом багатьох модниць і давно оселилася в гардеробах.
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Орбакайте доповнила аутфіт сонцезахисними окулярами. А волосся підкрутила, уклавши їх об'ємними структурованими локонами. Вийшло яскраво і незвично!
Її подруга позувала в чорному вбранні, який склали туніка і джинси прямого крою.
Користувачів мережі здивувало, що співачка приміряла черевики в літній сезон. Інші ж залишили компліменти, похваливши її за вибір одягу:" Крісті кожен день різна, і завжди прекрасна", " начебто літо...а черевики", "коли приємно дивитися, то це приємно", "Здорово, добре виглядаєте", " такі боти!!! Не жарко?", "Хороші друзі це запорука успіху по життю".
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