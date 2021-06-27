Российская певица Кристина Орбакайте удивила образов на музыкальном фестивале

Как передает Politeka.net, новый снимком артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Кристина вместе с семьей проживает в США, но не так давно она с размахом отметила свое 50-летие, на котором присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин.

Также Орбакайте стала гостьей на музыкальном фестивале «Жара».

"Лето Звёздное, звонче пой!", - сопроводила певица подписью снимок, на котором позировала в полупрозрачном черном платье в звездочку. Наряд дополнил серебристый пояс, который подчеркнул ее талию.

На сцене певица исполнила композицию «Поговорим» под аккомпанемент близкого друга Аллы Пугачевой, Игоря Николаева.

Образ Орбакайте вызвал возмущение в сети:

"Здравствуйте. Всегда красивая, в любом наряде и скромная! Всё это Вас очень украшает!", " Элегантная, красивая, стильная, восхищаюсь", "Опять спрятали красивые ножки под длинным платьем", "Никакой эффективности, платье как на траур", - писали под постом артистки.

Напомним, что 50-летняя Кристина Орбакайте в стильном комбинезоне расцвела перед камерами: "Модница".

Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте озадачила сеть, примеряв одежду не по сезону: "Вроде лето, не жарко?".

Также Politeka писала, что Кристину Орбакайте не узнали на детском фото, как выглядела будущая звезда: "Похожа на папу".