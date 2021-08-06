Фотографии Аллы Пугачевой появились на одной из фан-страниц в социальной сети Инстаграм
Как передает Politeka.net, Алла Пугачева известная певица. Сейчас у 72-летней артистки вместе с популярным шоуменом Максимом Галкиным двое детей - Лиза и Гарик. Пара часто радует поклонников новым контентом в социальных сетях.
На этот раз, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилась новая публикация. На фотографиях сравнивают, как певица изменилась за последние 23 года.
"Нам казалось, что она очень изменилась, а она просто сменила образ. Всё такая же, спустя 23 года", пишут на фан-странице Аллы Пугачевой.
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Поклонники засыпали певицу приятными комлиментами под фотографией: "Не образ сменила, у неё взгляд изменился. Стал нежным и чувственным и это благодаря любви мужа. Она сейчас просто счастлива", "Нет, не такая же! Намного моложе! Браво!".
Также многие комментаторы поставили под сомнение увиденное: "Раньше была лучше", "Не смешите народ", "Ну что ж, каждый имеет право верить в то, во что он хочет верить"
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