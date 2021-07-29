Певица Алла Пугачева получила интересную реакцию, представ в шортиках

Известная артистка в свои 72 года впечатляет внешностью, передает Politeka.net. Ходят слухи, что Пугачева перенесла несколько пластических операций в попытках сохранить молодость.

Однако не только это помогает певице выглядеть молодо, также она выбирает самые трендовые наряды. При этом Алла Борисовна может позволить себе одежду, которую надевает не каждая женщина ее возраста. Например, в одной из фан-групп опубликовали фото, на котором Пугачева позирует в шортиках.

Также на звезде была рубашка, немного оголившая плечи. Артистка улыбалась, игриво задрав ножку перед камерой, и закинув ее на камень.

"Летний привет от Аллы ☀️🍃", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев:

"Бабуля хорохорится, молодец", "Дай Бог всем так выглядеть в такие годы. Так,что не завидуйте, а трудитесь.....😁😁😁😁😄😄😄😘😘", "У нее уже рот не закрывается. Уже возраст берет свое", "А я узнала, наша АЛЛА 🔥🔥🔥", "На свою подругу стала Алла Борисовна похожа", "Алла все школьницу изображает", "Классная Алла Пугачева, душа молодая", "Молодец ,Алла Борисовна! А кто-то и в 50 чахнет😂Вот какими надо быть бабулями".

Напомним, 72-летняя Пугачева объявилась на празднике в обтягивающих лосинах

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