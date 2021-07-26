Певица Алла Пугачева поразила внешним видом на празднике

72-летняя Пугачева впечатляет своими образами, ведь, невзирая на возраст, старается выглядеть стильно и эффектно, передает Politeka.net.

В этот раз артистка удивила внешним видом на празднике своей близкой подруги, светской львицы Алины Редель. Последняя пригласила звездное семейство на день рождения своего сына, Эжена.

Пугачева пришла в компании мужа, Максима Галкина, дочери Кристины Орбакайте и зятя Михаила Земцова.

"Примадонна" объявилась на праздник в белых обтягивающих лосинах, а также в длинной рубашке.

Фото в своем Инстаграм обнародовала Кристина Орбакайте. Публикация получила неоднозначную реакцию в сети.

"Бедный Макс ,неужели ему с молодухой не хочется поваляться?", "Вы чудесная семья!Будьте здоровы и счастливы!", "Замечательные и очень красивые!", "Моя любимая певица - я так хочу, чтобы ты поправилась, чуть-чуть!", "Максимочка лучше всех в этой команде - всех тоже люблю❤️", "Почему мужчины не обнимают своих женщин?", - написали пользователи сети.

Отметим, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным нередко устраивают праздники в своем замке в деревне Грязь, а также часто становятся гостями у своих друзей.

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