Российская певица Алла Пугачева не пришла на похороны к своему бывшему мужу

Как пишет Politeka.net, на днях скончался российский режиссер и сценарист Александр Стефанович, который был женат на Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. Как пишут «Факты», певица на похороны Стефановича не пришла. Более того, она даже не выразила публичные соболезнование и не стала комментировать смерть бывшего мужа.

Известно, что Стефановича похоронили 16 июля в Москве. Его 96-летняя мама не присутствовала на похоронах из-за соображений безопасности. Напомним, что мужчина скончался от коронавируса.

Пугачева и Стефанович не общались и находились в довольно прохладных отношениях. Артистку злило, что мужчина в многочисленных интервью рассказывал, что именно он помог ей добиться славы. По мнению примадонны, бывший муж спекулировал на ее имени. В 2019 году артистка даже публично обратилась к Стефановичу.

«Если уж вы придумали такую легенду, что вы — главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году, хочу напомнить, что я уже в 75-м «Арлекино» спела», - отрезала Пугачева.

Напомним, что Пугачева впечатлила эмоциональным выступлением, фото: "У меня аж мурашки".

А еще Politeka сообщала, что Пугачева в наряде с декольте пофлиртовала с мужем, фото попали в сеть: «Я самая красивая…».

Также Politeka писала, что Пугачева удивила внешностью без прикрас: "С 1966 совсем не изменилась".