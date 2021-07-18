Российская певица Алла Пугачева не пришла на похороны к своему бывшему мужу
Как пишет Politeka.net, на днях скончался российский режиссер и сценарист Александр Стефанович, который был женат на Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год. Как пишут «Факты», певица на похороны Стефановича не пришла. Более того, она даже не выразила публичные соболезнование и не стала комментировать смерть бывшего мужа.
Известно, что Стефановича похоронили 16 июля в Москве. Его 96-летняя мама не присутствовала на похоронах из-за соображений безопасности. Напомним, что мужчина скончался от коронавируса.
Пугачева и Стефанович не общались и находились в довольно прохладных отношениях. Артистку злило, что мужчина в многочисленных интервью рассказывал, что именно он помог ей добиться славы. По мнению примадонны, бывший муж спекулировал на ее имени. В 2019 году артистка даже публично обратилась к Стефановичу.
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«Если уж вы придумали такую легенду, что вы — главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году, хочу напомнить, что я уже в 75-м «Арлекино» спела», - отрезала Пугачева.
Напомним, что Пугачева впечатлила эмоциональным выступлением, фото: "У меня аж мурашки".
А еще Politeka сообщала, что Пугачева в наряде с декольте пофлиртовала с мужем, фото попали в сеть: «Я самая красивая…».
Также Politeka писала, что Пугачева удивила внешностью без прикрас: "С 1966 совсем не изменилась".