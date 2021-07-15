Російська співачка Алла Пугачова покрасувалася в кофті з глибоким декольте, зачарувавши свого зіркового чоловіка

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової пари з'явилося відео, яке знімав шоумен Максим Галкін. Він знімав примадонну, яка сиділа на стільці в кофті з дуже глибоким вирізом. Артистка позувала з зачіскою і яскравим макіяжем.

"Ти мене знімаєш? Тоді я скажу, що це я найкрасивіша картина", - звернулася Пугачова до чоловіка, помітивши, що він знімає її на камеру.

"Згоден", - зазначив задоволений Галкін.

У коментарях до домашнього відео шанувальники пари залишили масу приємних слів.

"Чудова Алла Борисівна", "Ось заворожено дивлюся на Аллу. У ній є і чарівність і мудрість, і іронія...це заворожує) і так, від таких жінок не йдуть!", "Начебто вже не молода, а все одно хороша на заздрість", "Щаслива жінка завжди молодо виглядає!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Пугачова здивувала емоційним виступом, кадри:"у мене аж мурашки".

А ще Politeka писала, що Аллу Пугачову змусили понервувати через нову зачіску: "у мене не перука!".

Також Politeka повідомляла, що Пугачова без макіяжу і укладок вразила зовнішністю: "з 1966 зовсім не змінилася".