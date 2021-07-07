Певица Алла Пугачева не выдержала, отвечая на вопросы журналиста
Звезда за десятилетия своего творчества завоевала большую любовь публики, передает Politeka.net. Пользователи сети следят за личной жизнью и творчеством артистки и сейчас.
В соцсетях то и дело появляются группы, посвященные певице и ее младшим детям. Так в одном из таких аккаунтов опубликовали архивное видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Алла Борисовна позировала, прикрыв глаза темными очками, и отвечала на вопросы журналиста.
"Какие у вас умные вопросы, что мне с вами скучно. Я не хочу отвечать на умные вопросы и вообще, я хочу поглупеть... В буквальном смысле я хочу поглупеть", - сообщила Пугачева.
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Далее артистка добавила, что ее жизнь заставляет поглупеть, потому что вокруг "тупость" и удалилась.
За три часа публикация собрала более 7000 просмотров и много комментариев:
"Вся фишка Пугачевой, что она была той кем, была, не строила из себя невесть что", "Как же права Алла Борисовна 👏", "Круто! Только такие прямолинейные, честные люди, как Алла Борисовна, могли и могут сказать! Браво!", "Правильно.👌 Все равно не поймут😄. Обожаю!🌞", "Алла Борисовна как всегда гениальна 🔥👏😍", "Отбрила👍👍", "Ну, нельзя задавать бестактные вопросы человеку. Реакция вполне достойная А.Б.".
Напомним, 72-летняя Пугачева "зажгла" на вечеринке, задирая юбочку.
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