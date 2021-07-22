Знаменитая певица Алла Пугачева поразила откровенным признанием
Как передает Politeka.net, на популярной фан-странице пары певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина появилось новое фото.
На этот раз в социальной сети Инстаграм появилось фото супругов. Алла в белой рубашке, дополнила свой образ аксессуарами. Максим в белом поло. На фотографии супруги очень счастливы.
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"Мой дорогой, мой муж любимый!
Ты самый нежный, самый милый.
Тебя я искренне люблю,
За всё тебя благодарю.
С тобою ничего не страшно.
И лишь всегда быть рядом важно —
В разлуке не прожить и дня.
Мой милый, я люблю тебя!", подписывает фан-аккаунт к фотографии.
Поклонники пары, очарованные публикацией, оставили множество приятных комментариев: "Если человек талантлив,то уж точно во всем! Так и Аллочка!!!", "Супер! Счастья вашей семье Галкины-Пугачевы", "Вы - просто молодцы!!! Так держать ещё долгие голы!!!".
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