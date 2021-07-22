Знаменитая певица Алла Пугачева поразила откровенным признанием

Как передает Politeka.net, на популярной фан-странице пары певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина появилось новое фото.

На этот раз в социальной сети Инстаграм появилось фото супругов. Алла в белой рубашке, дополнила свой образ аксессуарами. Максим в белом поло. На фотографии супруги очень счастливы.

"Мой дорогой, мой муж любимый!

Ты самый нежный, самый милый.

Тебя я искренне люблю,

За всё тебя благодарю.



С тобою ничего не страшно.

И лишь всегда быть рядом важно —

В разлуке не прожить и дня.

Мой милый, я люблю тебя!", подписывает фан-аккаунт к фотографии.

Поклонники пары, очарованные публикацией, оставили множество приятных комментариев: "Если человек талантлив,то уж точно во всем! Так и Аллочка!!!", "Супер! Счастья вашей семье Галкины-Пугачевы", "Вы - просто молодцы!!! Так держать ещё долгие голы!!!".

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