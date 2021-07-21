Муж Аллы Пугачевой российский шоумен Максим Галкин восхитил кадрами, которые снял прямо в своем замке

Как передает Politeka.net, снимками артист поделился на своей странице в Инстаграм.

Звыездные супруги вместе с детьми проживают в подмосковном поселке Грязь, в личном замке. И вот прямо над имением Галкину посчастливилось заснять интересное явление - гало.

Гало – это оптическое явление в атмосфере, возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

«Максим, какая красота!!! 👍👍👍 Вы большой молодец, что снимаете такие моменты и прививаете любовь к прекрасному своим деткам», «Какое интересное явление. Спасибо Максим», «Максим, вы классные моменты ловите на камеру», «Это вас в ореол и в нимб святых отправили… гало над замком или в гало в замке», «Какая красота! Максим, вы как всегда молодец, успели снять такое красивое природное явление», «Максим, какое-то знамение», - пишут в комментариях.

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