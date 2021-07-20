Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото со своим молодыми мужем, пародистом Максимом Галкиным

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной пары появилось фото, на котором Алла Пугачева обнимает своего мужа Максима Галкина. Звезда позирует в платье свободного кроя, с укладкой и ярким макияжем. Пародист Галкин засветился на фото в белой рубашке и черном пиджаке.

"Любовь - это когда берешь его за руку и просто дуреешь от счастья",

Заметим, что Максим Галкин на фото выглядит очень молодым, что и обсудили фанаты пары под постом.

"Бабушка с внуком", "Мама и сынуля", "Уж очень тут Галкин молод. Такое впечатление будто он ее сын", "Не той дорогой пошел", "И всюду она обнимает его, а он ее никогда, обратите внимание, просто ему стыдно, а она давно призналась, что скромностью никогда не страдала, наглая просто...", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что Максим Галкин засветил, как питается Пугачева и их дети: "Что может быть вкуснее...".

Напомним, что Галкин неожиданно изменил внешность и перестал быть похож сам на себя: "Пабло, это ты?".

А еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".