Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото со своим молодыми мужем, пародистом Максимом Галкиным
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной пары появилось фото, на котором Алла Пугачева обнимает своего мужа Максима Галкина. Звезда позирует в платье свободного кроя, с укладкой и ярким макияжем. Пародист Галкин засветился на фото в белой рубашке и черном пиджаке.
"Любовь - это когда берешь его за руку и просто дуреешь от счастья",
Заметим, что Максим Галкин на фото выглядит очень молодым, что и обсудили фанаты пары под постом.
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"Бабушка с внуком", "Мама и сынуля", "Уж очень тут Галкин молод. Такое впечатление будто он ее сын", "Не той дорогой пошел", "И всюду она обнимает его, а он ее никогда, обратите внимание, просто ему стыдно, а она давно призналась, что скромностью никогда не страдала, наглая просто...", - пишут фаны.
Ранее Politeka писала, что Максим Галкин засветил, как питается Пугачева и их дети: "Что может быть вкуснее...".
Напомним, что Галкин неожиданно изменил внешность и перестал быть похож сам на себя: "Пабло, это ты?".
А еще Politeka сообщала, что дочь Пугачевой Орбакайте с укладкой и обновками поразила внешним видом: "Вся в маму".