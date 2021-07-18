Російська співачка Алла Пугачова не прийшла на похорон до свого колишнього чоловіка

Як пише Politeka.net, днями помер російський режисер і сценарист Олександр Стефанович, який був одружений на Аллі Пугачовій в період з 1977 по 1981 рік. Як пишуть "Факти", співачка на похорон Стефановича не прийшла. Більш того, вона навіть не висловила публічні співчуття і не стала коментувати смерть колишнього чоловіка.

Відомо, що Стефановича поховали 16 липня в Москві. Його 96-річна мама не була присутня на похоронах через міркування безпеки. Нагадаємо, що чоловік помер від коронавірусу.

Пугачова і Стефанович не спілкувалися і перебували в досить прохолодних відносинах. Артистку злило, що чоловік в численних інтерв'ю розповідав, що саме він допоміг їй домогтися слави. На думку Примадонни, колишній чоловік спекулював на її імені. У 2019 році артистка навіть публічно звернулася до Стефановича.

"Якщо вже ви придумали таку легенду, що ви - головна людина, яка зробила з мене співачку десь в 77-му році, хочу нагадати, що я вже в 75-му «Арлекіно» заспівала", - відрізала Пугачова.

Нагадаємо, що Пугачова вразила емоційним виступом, фото: "у мене аж мурашки".

А ще Politeka повідомляла, що Пугачова в наряді з декольте пофліртувала з чоловіком, фото потрапили в мережу: «Я найкрасивіша...».

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