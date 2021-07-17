Шоумен і гуморист Максим Галкін, який вже багато років одружений на співачці Аллі Пугачовій, здивував зовнішнім виглядом

Артист знімається і веде різні шоу, а також активно веде акаунти в соцмережах, передає Politeka.net. Зокрема, на Instagram шоумена підписані дев'ять мільйонів осіб.

У новому пості шоумен привернув до себе увагу, адже його зовнішність була незвичною. Галкін з'явився на вулиці з вусами, він надів чорну майку, джинсові шорти і шльопанці. На кадрах гуморист присідав навпочіпки, а також стояв з підігнутою ногою і сидів закинувши кінцівки на стіл. Вигляд у гумориста був вельми зухвалий, він ніби перестав бути схожий сам на себе.

"Вчора на зйомках було жарко 🤪 яка фотка крутіша? 1,2,3 або 4? Гортайте!", - написав артист.

За дві години публікація зібрала понад 90 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ногііііі", " Прям очі розбігаються😂 👌", "Миколаїв початок....😂 💕 👍 ", "Що може бути крутіше, ніж ноги на столі🤗 🤩 😂 🔥 🔥 🔥", "Пабло, це ти?)", "Слава Богу!😂 Знімання. А то подумала, що з дому вигнали)", " П'ята крутіше😂", " Макс ти голиш ноги?", "Всі фотографії 🔥 🔥 🔥 схожий чимось на Фреді Мерк'юрі🔥 🔥 🔥", " остання.Вам не йдуть вуса😂", " Максим, вуса Вам не йдуть, вже вибачте 🤔🤗🤗🌞🌞🌞🙏", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню

Як повідомляла Politeka, Галкін отдраил стелі в своєму замку і застав зненацька "домашню" Пугачову

Також Politeka писала, що Галкін в одних плавках козирнув фігурою, не гірше, ніж у Тарзана