Российский комик, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин похвастался отменной физической формой

Как передает Politeka.net, артист отправился на отдых, опубликовав видео с моря. Сначала Галкин показал, как совершает красивый прыжок в море. В комментариях оценили подготовку звезды и красиво выполненный прыжок.

«Талантливый человек, талантлив во всем!», «Ну, Вы, Максим даете! То по елке лазаете, то подводным плаванием занимаетесь! Респект!», «О, отличный прыжок) просто профи)», «Хорошего отдыха вам», «Дельфин», - пишут пользователи сети.

На втором фото Галкин в одних плавках продемонстрировал свою фигуру. Было видно, что артист сильно раскачался и уделяет спорту много свободного времени.

«Новый Тарзан», «Ну всееее девки», «Вы молодец! Так держать», «Красавчик, в хорошей форме», «Царь всех морей и океанов», «Уже круче Тарзана раскачался», - расхвалили комика поклонницы.

Напомним, что Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…».

Как сообщала Politeka, Галкин решил "похозяйничать" и заставил женщин завидовать Пугачевой: "Представляю, как Алле Борисовне...".

Также Politeka писала, что Галкин с сыном показал прелести жизни в деревне, красноречивые кадры: «Вот это...».