Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як господарює у своєму замку
Як повідомляє Politeka.net, відомий російським комік і телеведучий, а також чоловік Примадонни Алли Пугачової Максим Галкін вирішив погосподарювати в своєму замку і показав все це на відео. Ролик артист опублікував у мікроблозі в Instagram.
На відео видно, що Максим в домашньому вбранні – шортах і футболці з кепкою на голові – поліз на високе дерево обрізати гілки. Виглядає все це дуже забавно, особливо враховуючи, що Комік коментує свої дії. Схоже, він попросив когось із дітей знімати його господарювання.
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У підписі до публікації Галкін похвалився: "Трудовий день вдався, гілки сухі обрізав. Не можу сидіти без діла, у вас так буває? Начебто можна відпочити, але тягне погосподарювати!". У коментарях до відео деякі нахвалюють Максима, а інші відпускають жарти.
Шанувальники тут же взялися коментувати відео гумориста: "Уявляю, як Аллі Борисівні з ним весело! Ну такий молодець!", "Не перестаєш дивувати", "Який же ви класний! Мрія будь-якої жінки - талановитий, розумний, працьовитий, з гумором, та ще й господарський! ", "Молодець Максим".
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