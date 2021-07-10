Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав переваги життя за містом

Як передає Politeka.net, Галкін і Пугачова вже довго час живуть в замку, побудованому в селі Грязь. Будівництво будинку почалося в 2011 році і тривало сім років. Тепер сімейна пара насолоджується постійним перебуванням на природі.

Максим Галкін часто ділиться з шанувальниками моментами справжнього задоволення. Він любить займатися садівництвом і гуляти по території замку, насолоджуючись природою.

"Диво! Я не про себе, я про погоду. Коротше, всім привіт великий. Добре, село", - зазначив щасливий артист.

Пізніше він вирішив продемонструвати шанувальникам свій урожай. Галкін зняв помідори, які виросли на його особистому городі.

"Так, Ми йдемо зривати помідор. Як ти думаєш, його вже можна рвати, Гаррі? Ось це помідорище у нас!",- звернувся артист до сина, який ув'язався з ним на город.

Нагадаємо, що Максим Галкін показав оригінальне захоплення Алли Пугачової і їх дочки Лізи: "геніально і просто".

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