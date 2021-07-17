Шоумен и юморист Максим Галкин, который уже много лет женат на певице Алле Пугачевой, удивил внешним видом

Артист снимается и ведет различные шоу, а также активно ведет аккаунты в соцсетях, передает Politeka.net. В частности, на Инстаграм шоумена подписаны девять миллионов человек.

В новом посте шоумен привлек к себе внимание, ведь его внешность была необычной. Галкин появился на улице с усами, он надел черную майку, джинсовые шорты и шлепки. На кадрах юморист приседал на корточки, а также стоял с подогнутой ногой и сидел закинув конечности на стол. Вид у юмориста был весьма дерзкий, он будто перестал быть похож сам на себя.

"Вчера на съемках было жарко 🤪 Какая фотка круче? 1,2,3 или 4? Листайте!", - написал артист.

За два часа публикация собрала более 90 тысяч лайков и много комментариев.

"Ногиииии", "Прям глаза разбегаются😂👌", "Николаев начало….😂💕👍", "Что может быть круче, чем ноги на столе🤗🤩😂🔥🔥🔥", "Пабло ты ли это ?)", "Слава Богу!😂 Съемки. А то подумала, что из дому выгнали)", "Пятая круче😂", "Макс ты бреешь ноги?", "Все фотографии 🔥🔥🔥 похож чем-то на Фредди Меркьюри 🔥🔥🔥", "Последняя.Вам не идут усы😂", "Максим, усы Вам не идут, уж простите 🤔🤗🤗🌞🌞🌞🙏", - написали пользователи сети.

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