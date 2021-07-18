Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін вразив мережу сімейним відео
Кадри, на яких шоумен показує, як харчується сімейство опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, передавати Politeka.net.
Так, Син Пугачової і Галкіна на відео наминав сосиски.
Його сестричка Ліза зазначила, що у неї Пряникова дієта. "Хороша. Російська така", - зазначив Галкін.
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При цьому сам шоумен віддав перевагу рибним консервам.
"Що може бути смачніше сардинок, скажи», - звернувся він до дружини.
«У мене тільки морквина", - відповіла Алла.
Кадри активно коментують в мережі.
"Чудове харчування 😂я теж як Алла - морквину", "діти-чудові!!! Живчики такі! Відкриті і добродушні", "Милота! На це можна дивитися довго! Дивилася з посмішкою до вух!", "Як мило - сосисочки! Ось це я розумію! Без понтів! Улюблена їжа моїх онуків", " молодці!!! Кожен їсть що подобається! Без пафосу і показух!", "Максим, міг би і не дражнити дружину сардинками", "нестерпно чудові", "щаслива сім'я! Молодці!» ,- пишуть в коментарях.
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